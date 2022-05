(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 4 maggio 1861 a Torino l’allora Ministro Manfredo Fanti decretò la. A Roma è andata in scena la celebrazione presso l’Ippodromo militare di Tor di Quinto

Advertising

ElisabettaPic13 : RT @giorgiomule: Dal 4 maggio 1861 l’Esercito italiano è protagonista indiscusso della storia d’Italia. Oggi ne celebriamo il 161esimo anni… - forza_italia : RT @giorgiomule: Dal 4 maggio 1861 l’Esercito italiano è protagonista indiscusso della storia d’Italia. Oggi ne celebriamo il 161esimo anni… - giorgiomule : Dal 4 maggio 1861 l’Esercito italiano è protagonista indiscusso della storia d’Italia. Oggi ne celebriamo il 161esi… - tfnews_t : #4maggio – #161esimo anniversario della #Costituzione dell’Esercito italiano #esercitoitaliano #tfnews #news… - ElisabettaPic13 : RT @giorgiomule: La festa dell’Esercito è la festa degli italiani! Buon 161esimo anniversario! @MinisteroDifesa @SM_Difesa @Esercito https:… -

... madre e figlia uccise nel sonno, ferito il fratello - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow la cerimonia A Roma ildell'esercito italiano, Guerini: 'Siamo orgogliosi' ...L'incontro è stato anche l'occasione per lanciare le celebrazioni deldalla costituzione dell'Esercito italiano, avvenuto il 4 maggio del 1861, uno dei primi atti della neonata ...Logo ilGiornale.it · Hot · Avatar di Luca Romano · Il 161esimo anniversario della nascita dell'Esercito Italiano · Avatar di Luca Romano · "Conte è un problema: ora Letta lo scarichi" · Avatar di ...Via alle celebrazioni per il 161° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano. Il 4 maggio 1861 l'allora ministro Manfredo Fanti ne decretò la nascita a Torino. Il 4 maggio 2022 a Roma è ...