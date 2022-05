Ignazio Moser e la gag con il cane | “Vai a lavorare”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il fidanzato di Cecilia Rodriguez scherza con il cagnolino: l’ultima gag diPerè arrivato il momento di regalare ai suoi follower un nuovo e divertente siparietto. L’influencer è intervenuto sul proprio account Instagram nelle scorse ore, dove si è concesso un piccolo attimo di spensieratezza con il cagnolino di casa, Ercolino. Il modello mentre si aggirava nella dimora si è ritrovato ilai piedi, come se stesse invitando il proprio padrone ad uscire di casa per ovviare ai suoi doveri: “Via ache i croccantini non si comprano da soli” – ha scritto in una storia un divertito– . Siparietto sicuramente accolto con grande simpatia dai milioni di seguaci dell’ex concorrente del GF Vip e dell’Isola ...