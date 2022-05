“I tuoi occhi parlano” | il post di Arianna Rapaccioni per Mihajlovic dopo l’ospedale

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sinisaè tornato a casa,il ricovero in ospedale per una recrudescenza della leucemia. Il CT del Bologna è stato dimesso il 2 maggio dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e, anche se la strada per la guarigione è ancora lunga, può tornare a sorridere insieme alla sua famiglia e ad, sua moglie dal 1996, che sui social ha pubblicato i primi scatti del suo rientro. Vi raccomandiamo... Agata Reale, l'ex ballerina di Amici racconta la leucemia L'artista, oggi conduttrice televisiva, ha parlato della sua battaglia contro la grave malattia che l'ha colpita nel 2019, pochi mesiil matri... Circondato dagli affetti dei suoi cari l’allenatore è stato immortalato ...

Advertising

micheleguglie : RT @CristofaroFranc: Mese di Maggio con Maria - 3 Maggio Pensiero: a volte ci sentiamo perduti perché ci guardiamo attorno e sembra che l… - pinkvanity11 : RT @Giacomo_Sessa: I tuoi occhi felici, saranno sempre il mio colore preferito. - Agostino35 : @ricpuglisi Amico mio, chiudi gli occhi e prendi un bel respiro. Inspira lentamente dal naso ed espira dalla bocca.… - psychobizzle : Io forse non saprò mai quanto è bello il cielo sopra l’Inghilterra ma tu lo sai quanto blu c’è nei tuoi occhi? - GrainSand__Anja : RT @LucfkK73: Bevo a una casa distrutta, alla mia vita sciagurata, a solitudini vissute in due e bevo anche a te: all'inganno di labbra che… -

Alfredo Pedullà

... interpretata da Manuel Agnelli ( Diabolik ) Faccio 'a polka, interpretata da Anna Ferraioli Raverl ( I fratelli De Filippo ) Just you, interpretata da Marianna Travia ( L'arminuta ) Nei, ...La serie è solo uno dei prossimi titoli in arrivo su Canale 5, tra cui spicca anche la seconda stagione di Luce dei, con Anna Valle e Giuseppe Zeno . Insomma, la rete ammiraglia di ... La moglie di Mihajlovic: "Il tuo sorriso e i tuoi occhi parlano" qualcuno che orienta i tuoi occhi e li fa poggiare ora qua ora là, centellinando gli sguardi, come fanno le api col miele. Non so se dopo Calvino, Pavese, Pasolini e Morante, come sostiene Ferrucci, ...Prima la furiosa lite, poi una vera e propria rissa sul palco: tensione altissima, è successo davanti agli occhi di tutti, incredibile. È scoppiata una furibonda rissa sul palco della famosissima ...