I selfie tra le macerie di Rigopiano, poi il furto. Arrestati due turisti (Di mercoledì 4 maggio 2022) I due turisti hanno trafugato tre giochi da tavolo dalla sala biliardo dell'Hotel Rigopiano. I familiari delle vittime: "Rispetto per 29 angeli"

