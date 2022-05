I russi irrompono nelle acciaierie di Azovstal | violenti scontri Un cronista ucraino | “Dentro ci sono 30 bambini”… ma come è possibile?”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Che le truppe russe, dopo oltre una settimana di assedio, stessero per sferrare l’attacco finale alladiera cosa risaputa, tanto è che, che con lo stesso avallo dei militi di Mosca, in questi giorni è stato consentito ai civili di poter evacuare i sotterranei del sito industriale e, per la circostanza,stati predisposti diversi pullman., è stato unad avvertire cheviancora 30 bambini nascosti nei sotterranei Oggi però, nel comunicare che ihanno per l’appunto fatto irruzione all’interno del plesso siderurgico (dove ‘dovrebbero’ essersi nascosti alcuni elementi ucraini del Battaglione Azov), Andriy Tsapliyenko, noto inviato di un’agenzia ...

Che le truppe russe, dopo oltre una settimana di assedio, stessero per sferrare l'attacco finale alla acciaierie di Azovstal era cosa risaputa, tanto è che, che con lo stesso avallo dei militi di Mosca, in questi giorni è stato consentito ai civili di poter evacuare i sotterranei del sito industriale. Il pomeriggio di questo 4 maggio, dopo più di due mesi dall'inizio dell'invasione in Ucraina, si apre con la notizia che le forze russe hanno fatto irruzione nell'acciaieria Azovstal di Mariupol.