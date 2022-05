I micromondi dei Diorami pasquali a Ragusa | attrattiva per i turisti

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 4 maggio 2022)– “Chi guarda, fa il quadro” diceva il pittore e scultore Marcel Duchamp ed è proprio così quello che succede nell’ammirare l’arte deie l’arte presepiale. Il fruitore che entra inattraverso un percorso d’arte e bellezza, un modo per creare comunicazione con una diversa tipologia di opere suggestive. Si parla di tecnica, di originalità, di contenuto concettuale. L’arte è sempre un modo per comunicare la propria personalità, le emozioni e i pensieri che in alcuni casi non trovano parole per essere espressi. Forme, colori, materiali. E’ quanto emerge dall’attività degli artisti della mostra diintitolata “Dal Buio alla Luce” tuttora in corso presso la chiesa di Sant’Agata al Giardino Ibleo. Donatella Pluchino, Annamaria Castello, Tino Colombo, Danilo Ferrara, ...