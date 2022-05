"Ho visto il video di quello che fanno le influencer a Dubai e sono scandalizzato". Cos'è il Dubai Porta Potty (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se avete frequentato Twitter o TikTok in questi giorni, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in uno degli innumerevoli video in cui c'è una persona qualsiasi che recita una frase che suona più o meno così: "... Leggi su europa.today (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se avete frequentato Twitter o TikTok in questi giorni, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in uno degli innumerevoliin cui c'è una persona qualsiasi che recita una frase che suona più o meno così: "...

Advertising

rulajebreal : Non dimenticherò i crimini di Assad & Putin in Syria…ho visto con i miei occhi le atrocità. Ho ascoltato le testimo… - AmiciUfficiale : I ragazzi dopo aver visto l'intervista di Carola a Verissimo reagiscono così ?? #Amici21 - teatrolafenice : Abbiamo ideato un laboratorio musicale che si avvale di un maestro di tutto rispetto: Mozart dal cui 'Gioco di bimb… - Milena45656145 : RT @saeglopuvr: ora ho il dubbio che il malinconico non arrivi in finale visto come hanno trattato tantissimi altri prima di lui send praye… - Aelois_ : Cazzo ho visto il video dubai potty e non ho fatto una piega. Ormai non mi fa più schifo nulla. Non so se sia un bene -