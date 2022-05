“Ho fatto da cupido”: nuovo flirt per Jessica Selassié, l’amico di lei svela i dettagli (Di mercoledì 4 maggio 2022) La nuova liaison di Jessica Selassiè non è nata casualmente: un amico della Princess ha organizzato ogni cosa. Jessica Selassiè (fonte youtube)La vincitrice del “GF Vip” sembra aver accantonato la cotta per il compagno di avventura Barù Gaetani, e dopo l’ultima intervista a “Verissimo” del food influencer, ha anche smesso di seguirlo sui social. Nessuna speranza quindi per i fan dei #jerù: Jessica Selassiè sembra aver definitivamente voltato pagina. La Princess è stata recentemente paparazzata in dolce compagnia nel plateatico di un locale romano, con un belloccio già noto al pubblico del piccolo schermo. Si tratta di Simone Bonaccorsi, già detentore del titolo di “Mister Italia” e volto iconico di “Temptation Island” , a cui aveva partecipato con l’ex fidanzata Chiara Esposito. I due sono stati beccati in ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 4 maggio 2022) La nuova liaison diSelassiè non è nata casualmente: un amico della Princess ha organizzato ogni cosa.Selassiè (fonte youtube)La vincitrice del “GF Vip” sembra aver accantonato la cotta per il compagno di avventura Barù Gaetani, e dopo l’ultima intervista a “Verissimo” del food influencer, ha anche smesso di seguirlo sui social. Nessuna speranza quindi per i fan dei #jerù:Selassiè sembra aver definitivamente voltato pagina. La Princess è stata recentemente paparazzata in dolce compagnia nel plateatico di un locale romano, con un belloccio già noto al pubblico del piccolo schermo. Si tratta di Simone Bonaccorsi, già detentore del titolo di “Mister Italia” e volto iconico di “Temptation Island” , a cui aveva partecipato con l’ex fidanzata Chiara Esposito. I due sono stati beccati in ...

Advertising

Oj91280784 : @annalc95 ho fatto da cupido. Poi li ho persi di vista… c’è stato un buio totale e poi li ho rivisti paparazzati a… - thepostea : Alex Belli svela come ha fatto da cupido tra Jessica Selassiè e Simone Bonaccorsi e lancia una frecciata a Barù… - zawdighery : cavallo ha fatto da cupido. devo ridere? #jeru - btch__goddess : Sgeru non si erano scagliate così tanto neanche contro il loro conte dopo le sue cessate a verissimo come lo stanno… - Unaqualsiasi5 : Io confido anche nel fatto che Luigi capisca quanto è innamorato dai nostri tweet. Ma vi immaginate che bello?! Cio… -