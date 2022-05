Highlights e gol Villarreal-Liverpool 2-3 | semifinale ritorno Champions League 2021 2022 VIDEO

Advertising

GrifoRampante : @ACPerugiaCalcio ci ricordiamo anche il più attuale........... - OdeonZ__ : Secondo tempo travolgente: dominio Reds con tre gol. Highlights - ilcirotano : Secondo tempo travolgente: dominio Reds con tre gol. Highlights - - sportli26181512 : Villareal-Liverpool 2-3: video, gol e highlights: Il Villarreal gioca un gran primo tempo e crede all'impresa di ri… - ProGorizia : ??? Rivivi le emozioni, i gol e l'entusiasmo di Pro Gorizia - APC Chions negli highlights. ?? Guarda il video:… -

Ilin apertura non ci ha aiutato, mentre ha aiutato loro in modo massiccio, quindi abbiamo dovuto reagire ed essere molto maturi'. Anche il terzino Trent Alexander - Arnold ha sottolineato la ...Gli spagnoli segnano con Dia e Coquelin, ma nella ripresa i Reds cambiano marcia e vincono con le reti di Fabinho, Luis Diaz e ManéIl Villarreal gioca un gran primo tempo e crede all'impresa di ribaltare lo 0-2 di Anfield grazie ai gol segnati da Dia al 3' e da Coquelin al 41'. Reds poco incisivi e in difficoltà. Nella ...Il primo tempo è da dimenticare il prima possibile. Il gol in apertura non ci ha aiutato, mentre ha aiutato loro in modo massiccio, quindi abbiamo dovuto reagire ed essere molto maturi”. Anche il ...