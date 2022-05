Halo Infinite, ecco il trailer della Stagione 2 che si intitolerà Lone Wolves (Di mercoledì 4 maggio 2022) Al via la seconda Stagione di Halo Infinite, Lone Wolves, il videogame multi-player disponibile su Xbox Series XS, Xbox One, Windows 10/11 e Steam: con nuove mappe, eventi a tema a tempo limitato ed un nuovissimo Battle Pass premium senza scadenza. Scopriamo i dettagli. Al via la seconda Stagione di “Halo Infinite Lone Wolves” – ComputerMagazine.itFinalmente la nuova Stagione è arrivata. E con una storia tutta nuova e stracolma di intrighi ed avventure: “Il dominio di Cortana è terminato e i banditi si sono precipitati a riempire il vuoto – come riporta il sito ufficiale di Halo Infinite – decimando tutti coloro che si frappongono sulla loro strada”. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Al via la secondadi, il videogame multi-player disponibile su Xbox Series XS, Xbox One, Windows 10/11 e Steam: con nuove mappe, eventi a tema a tempo limitato ed un nuovissimo Battle Pass premium senza scadenza. Scopriamo i dettagli. Al via la secondadi “” – ComputerMagazine.itFinalmente la nuovaè arrivata. E con una storia tutta nuova e stracolma di intrighi ed avventure: “Il dominio di Cortana è terminato e i banditi si sono precipitati a riempire il vuoto – come riporta il sito ufficiale di– decimando tutti coloro che si frappongono sulla loro strada”. ...

