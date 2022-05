Guerre e clima estremo, insicurezza alimentare acuta per 193 milioni di persone (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Continua a crescere il numero di persone che affrontano un’insicurezza alimentare acuta e che necessitano di assistenza e sostentamento urgenti: nel 2021 circa 193 milioni di persone in 53 paesi o territori hanno sperimentato un’insicurezza alimentare acuta a livelli di crisi o peggio. Ciò rappresenta un aumento di quasi 40 milioni di persone rispetto al numero già record del 2020. E’ quanto emerge dal rapporto annuale del Global Network Against Food Crises (Gnafc). Fondata da Unione Europea, Fao e Wfp nel 2016, la Gnafc è un’alleanza internazionale di attori che lavorano insieme per affrontare le crisi alimentari. Secondo il report, si legge in una nota congiunta Ue-Fao-Wfp, oltre ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Continua a crescere il numero diche affrontano un’e che necessitano di assistenza e sostentamento urgenti: nel 2021 circa 193diin 53 paesi o territori hanno sperimentato un’a livelli di crisi o peggio. Ciò rappresenta un aumento di quasi 40dirispetto al numero già record del 2020. E’ quanto emerge dal rapporto annuale del Global Network Against Food Crises (Gnafc). Fondata da Unione Europea, Fao e Wfp nel 2016, la Gnafc è un’alleanza internazionale di attori che lavorano insieme per affrontare le crisi alimentari. Secondo il report, si legge in una nota congiunta Ue-Fao-Wfp, oltre ...

Advertising

PazzoPerDomani : RT @FerdinandoC: Con @loretecle e @radiofujiko sono tornato a parlare di gas, energia, clima, guerra, guerre e futuro. - rozzo_barone : voglio ricordare a tutti,che se anche i media sono tutti concentrati con la guerra russa, che nel mentre nel mondo… - FerdinandoC : Con @loretecle e @radiofujiko sono tornato a parlare di gas, energia, clima, guerra, guerre e futuro. - turcitu_nicolae : RT @PasqPugliese: Stiamo vivendo un pessimo clima e mettere in discussione l'#industriabellica significa toccare interessi intoccabili, sul… - maurinux : @GenCar5 Beh se non vado errato in quel clima tutti potevano fare scoppiare una guerra. Stalin ha fatto scoppiare t… -