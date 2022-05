Guerra Ucraina-Russia, Kirill nel mirino delle sanzioni Ue (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Ha un lussuoso appartamento nel centro di Mosca, è stato immortalato in costume a bordo di uno yacht, e porta al polso costosissimi orologi. Non è un oligarca. Ma dovrebbe essere incluso nel sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca dell’Unione Europea. Il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill ha difeso in ogni suo sermone la Guerra contro l’Ucraina di Vladimir Putin e con il presidente russo ha consolidato negli anni una stretta alleanza che vede Cremlino e Chiesa, su posizioni sempre identiche e via via più oltranziste, nel difendere e promuovere il “Russky Mir” (mondo russo). La Chiesa ortodossa russa viene considerata, dal punto di vista economico, come una grande multinazionale: al Patriarcato di Mosca fanno capo oltre duecento diocesi, in Russia e all’estero, più di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Ha un lussuoso appartamento nel centro di Mosca, è stato immortalato in costume a bordo di uno yacht, e porta al polso costosissimi orologi. Non è un oligarca. Ma dovrebbe essere incluso nel sesto pacchetto dicontro Mosca dell’Unione Europea. Il Patriarca di Mosca e di tutte le Russieha difeso in ogni suo sermone lacontro l’di Vladimir Putin e con il presidente russo ha consolidato negli anni una stretta alleanza che vede Cremlino e Chiesa, su posizioni sempre identiche e via via più oltranziste, nel difendere e promuovere il “Russky Mir” (mondo russo). La Chiesa ortodossa russa viene considerata, dal punto di vista economico, come una grande multinazionale: al Patriarcato di Mosca fanno capo oltre duecento diocesi, ine all’estero, più di ...

