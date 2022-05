Guerra Ucraina, pronte le nuove sanzioni europee. Colpiti petrolio, Sberbank e Kirill (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Ue pronta al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, annunciate dalla presidente della Commissione von der Leyen Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Ue pronta al sesto pacchetto dicontro la Russia, annunciate dalla presidente della Commissione von der Leyen

Advertising

reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - reportrai3 : Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. La voce de… - fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - RitaBorsatti : RT @Plasticgo: Vedendo il servizio di report sulla guerra viene fuori che la situazione è precipitata quando hanno approvato una legge che… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @PerutaAntonio: Ministro Difesa russo dichiara:9 maggio non dichiareremo guerra all'Ucraina. Da 24 febbraio stanno,evidentemente, giocan… -