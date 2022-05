Guerra Ucraina, Onu: “Più di 3.200 civili uccisi” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Le Nazioni Unite confermano un bilancio di più di 3.200 civili morti e quasi 3.400 feriti in Ucraina dall’inizio della Guerra lanciata dalla Russia, lo scorso 24 febbraio. Gli ultimi dati dell’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani parlano di almeno 3.238 vittime accertate fra i civili, compresi 72 bambini, 71 ragazze, 84 ragazzi e 738 donne. I feriti sono almeno 3.397. Sono invece oltre 5,6 milioni i rifugiati ucraini, le persone che dall’inizio della Guerra hanno lasciato il Paese. Lo rende noto l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. A questi si aggiungono 7,7 milioni di sfollati interni, secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Le Nazioni Unite confermano un bilancio di più di 3.200morti e quasi 3.400 feriti indall’inizio dellalanciata dalla Russia, lo scorso 24 febbraio. Gli ultimi dati dell’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani parlano di almeno 3.238 vittime accertate fra i, compresi 72 bambini, 71 ragazze, 84 ragazzi e 738 donne. I feriti sono almeno 3.397. Sono invece oltre 5,6 milioni i rifugiati ucraini, le persone che dall’inizio dellahanno lasciato il Paese. Lo rende noto l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. A questi si aggiungono 7,7 milioni di sfollati interni, secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

