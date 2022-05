Guerra Ucraina, Conte: “Arriverà recessione pazzesca in Europa” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Se il conflitto in Ucraina prosegue “Arriverà una recessione pazzesca che colpirà l’Europa”. Sono le parole del leader M5S Giuseppe Conte, intervistato da Tgcom24. “Tutti gli italiani, che hanno sin qui sofferto grandissimi sacrifici con la pandemia, si ritroveranno in un periodo di vasta recessione economica”. “Dobbiamo evitare questa follia, l’Italia deve essere in prima fila per una soluzione politica del conflitto”, aggiunge. SUPERBONUS – “Credo ci sia una demonizzazione strategica di questa misura”, rimarca il leader M5S parlando della misura del Superbonus, criticata nuovamente ieri dal premier Draghi. Se le parole di Draghi sul Superbonus fossero una “rappresaglia” alla “richiesta legittima” di sentire il premier in Aula sulla crisi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Se il conflitto inprosegue “unache colpirà l’”. Sono le parole del leader M5S Giuseppe, intervistato da Tgcom24. “Tutti gli italiani, che hanno sin qui sofferto grandissimi sacrifici con la pandemia, si ritroveranno in un periodo di vastaeconomica”. “Dobbiamo evitare questa follia, l’Italia deve essere in prima fila per una soluzione politica del conflitto”, aggiunge. SUPERBONUS – “Credo ci sia una demonizzazione strategica di questa misura”, rimarca il leader M5S parlando della misura del Superbonus, criticata nuovamente ieri dal premier Draghi. Se le parole di Draghi sul Superbonus fossero una “rappresaglia” alla “richiesta legittima” di sentire il premier in Aula sulla crisi ...

