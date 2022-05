Guerra Ucraina, c'è anche un grosso aumento dei beni alimentari fra gli spropositati costi del conflitto (Di mercoledì 4 maggio 2022) La denuncia arriva dal rapporto globale annuale della Fao. Solo nel 2021 le persone colpite dalla fame erano poco meno di 200 milioni. Le guerre la causa principale e quella attuale rischia di far ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 4 maggio 2022) La denuncia arriva dal rapporto globale annuale della Fao. Solo nel 2021 le persone colpite dalla fame erano poco meno di 200 milioni. Le guerre la causa principale e quella attuale rischia di far ...

Advertising

reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - reportrai3 : Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. La voce de… - fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - AryelLucciola : RT @Lantidiplomatic: 'Nei due mesi di guerra in Ucraina la Russia ha quasi raddoppiato le entrate dalla vendita di combustibili fossili. 62… - nicofiorente : RT @GiampaoloGalli: La semplice realtà è che ci sono molti sessantottini invecchiati male che, davanti alla rovina dei loro sbilenchi ideal… -