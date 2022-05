Guerra “totale” all’Ucraina il 9 maggio: la replica del Cremlino alle ipotesi su una nuova fase del conflitto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 9 maggio è una data importante per la Russia che celebra la resa delle truppe tedesche nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Nei giorni scorsi si è parlato di questa data come il giorno prescelto per dichiarare Guerra “totale” all’Ucraina: la risposta del Cremlino non si è fatta attendere. La Russia non dichiarerà “Guerra totale” all’Ucraina il 9 maggio La Russia si sta preparando per le celebrazioni della Giornata della vittoria sulle truppe naziste, un’occasione molto sentita che si ripete ogni 9 maggio. “Non c’è alcuna possibilità” che in questa data la Russia dichiari Guerra totale all’Ucraina, secondo quanto ha dichiarato il portavoce ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 9è una data importante per la Russia che celebra la resa delle truppe tedesche nel corso della SecondaMondiale. Nei giorni scorsi si è parlato di questa data come il giorno prescelto per dichiarare: la risposta delnon si è fatta attendere. La Russia non dichiarerà “il 9La Russia si sta preparando per le celebrazioni della Giornata della vittoria sulle truppe naziste, un’occasione molto sentita che si ripete ogni 9. “Non c’è alcuna possibilità” che in questa data la Russia dichiari, secondo quanto ha dichiarato il portavoce ...

