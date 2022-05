Guerra Russia-Ucraina, tre ricercatori disertano i talk show italiani: “Mai più in tv con i propagandisti russi” (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Guerra prosegue da ormai 70 giorni, seguita a ruota da interpretazioni geopolitiche, economiche e sociologiche, espresse da persone diverse per titoli accademici e provenienza geografica. Stanchi di dover demistificare versioni sul conflitto traballanti a cui i media hanno dato recentemente spazio, tre ricercatori hanno deciso di passare dalle parole ai fatti: se, insieme a loro, nel salotto televisivo di turno saranno presenti anche ‘propagandisti russi’, declineranno l’invito. Ad annunciare questa nuova strategia, improntata sul modello della disobbedienza civile e finalizzata a ridare lustro alla competenza, è stato Andrea Gilli, docente al Defence College, l’università della Nato. “Io, Nona Mikelidze e Nathalie Tocci non saremo in tv. Ci hanno invitato ma abbiamo declinato”, ha scritto su Twitter il professore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laprosegue da ormai 70 giorni, seguita a ruota da interpretazioni geopolitiche, economiche e sociologiche, espresse da persone diverse per titoli accademici e provenienza geografica. Stanchi di dover demistificare versioni sul conflitto traballanti a cui i media hanno dato recentemente spazio, trehanno deciso di passare dalle parole ai fatti: se, insieme a loro, nel salotto televisivo di turno saranno presenti anche ‘’, declineranno l’invito. Ad annunciare questa nuova strategia, improntata sul modello della disobbedienza civile e finalizzata a ridare lustro alla competenza, è stato Andrea Gilli, docente al Defence College, l’università della Nato. “Io, Nona Mikelidze e Nathalie Tocci non saremo in tv. Ci hanno invitato ma abbiamo declinato”, ha scritto su Twitter il professore, ...

