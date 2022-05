Guerra Russia-Ucraina: sanzioni Ue anche a Sberbank, la maggiore banca russa. La Bielorussia lancia esercitazioni militari lampo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Missili russi vicino all’Ungheria. Ancora in scacco l’acciaieria Azovstal. Telefonata Putin-Lukashenko Leggi su lastampa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Missili russi vicino all’Ungheria. Ancora in scacco l’acciaieria Azovstal. Telefonata Putin-Lukashenko

fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - fattoquotidiano : “Qui mi pare che da qualche parte ci sia una singolare idea, e cioè che questa guerra sia l’occasione per sconfigge… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, Conte a Draghi: “In che Paese viviamo? Premier venga in Parlamento a spiegare quali sono gli… - rosydandrea1 : RT @strange_days_82: Generale Bertolini : Mandare armi all'Ucraina significa alimentare la guerra, è come dare la droga ad un drogato. ????????… - borg_gio : Se toccano la Crimea è guerra mondiale, i russi la considerano Russia a tutti gli effetti ..da sempre. -