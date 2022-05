Guerra Russia-Ucraina, pioggia di missili su quasi tutte le città. L’intelligence britannica: mirano a bloccare i rifornimenti ucraini. Mosca annuncia corridoio umanitario per civili Azovstal (Di mercoledì 4 maggio 2022) Raid sul centro di Dnipro. Finlandia: «Spazio aereo violato da un elicottero russo». Caso Petrocelli, dimessi i 20 senatori della commissione Esteri. Peskov: nessun accordo per l’incontro Putin-Papa. Slittano le decisioni della Ue sulle sanzioni Leggi su lastampa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Raid sul centro di Dnipro. Finlandia: «Spazio aereo violato da un elicottero russo». Caso Petrocelli, dimessi i 20 senatori della commissione Esteri. Peskov: nessun accordo per l’incontro Putin-Papa. Slittano le decisioni della Ue sulle sanzioni

