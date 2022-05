Guerra Russia-Ucraina, Kiev sotto attacco, bombardate sei stazioni ferroviarie. Missili sulla Transcarpazia. Telefonata Putin-Lukashenko (Di mercoledì 4 maggio 2022) In giornata la riunione del Consiglio sicurezza Onu-Cops: la Russia la boicotterà. Ancora in scacco l’acciaieria Azovstal a Mariupol. Il Papa: «Andrò a Mosca a parlare con Putin». Il leader separatista del Donetsk ha visitato Mariupol Leggi su lastampa (Di mercoledì 4 maggio 2022) In giornata la riunione del Consiglio sicurezza Onu-Cops: lala boicotterà. Ancora in scacco l’acciaieria Azovstal a Mariupol. Il Papa: «Andrò a Mosca a parlare con». Il leader separatista del Donetsk ha visitato Mariupol

