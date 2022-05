Guerra Russia-Ucraina, il momento dell’attacco ad Avdiivka: “Le vittime stavano aspettando il bus dopo il turno di lavoro” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono almeno dieci i civili che hanno perso la vita e altri 15 quelli rimasti feriti nel bombardamento russo di ieri, martedì 3 maggio, sui civili usciti dalla cokeria di Avdiivka, nella regione di Donetsk nell’est dell’Ucraina. Lo denuncia su Twitter il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. “Il numero di vittime può ancora aumentare – aggiunge -. I russi sapevano esattamente dove colpire: i lavoratori avevano appena finito il turno e aspettavano un autobus. I russi pagheranno per i loro crimini”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono almeno dieci i civili che hanno perso la vita e altri 15 quelli rimasti feriti nel bombardamento russo di ieri, martedì 3 maggio, sui civili usciti dalla cokeria di, nella regione di Donetsk nell’est dell’. Lo denuncia su Twitter il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. “Il numero dipuò ancora aumentare – aggiunge -. I russi sapevano esattamente dove colpire: i lavoratori avevano appena finito ile aspettavano un autobus. I russi pagheranno per i loro crimini”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

