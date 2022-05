Guerra Russia-Ucraina, i caccia formano una Z nel cielo sopra Mosca: i preparativi per la festa del 9 maggio – Video (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una Z nel cielo sopra Mosca: nella capitale della Russia si svolgono le prove della parte aerea della Victory Parade, che si terrà il 9 maggio. Lunedì prossimo, infatti, è l’anniversario della vittoria dei russi sui nazisti nella Seconda Guerra mondiale. A più di due mesi dall’inizio della Guerra, sarà anche un’occasione per Vladimir Putin per dimostrare la grandeur del proprio esercito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una Z nel: nella capitale dellasi svolgono le prove della parte aerea della Victory Parade, che si terrà il 9. Lunedì prossimo, infatti, è l’anniversario della vittoria dei russi sui nazisti nella Secondamondiale. A più di due mesi dall’inizio della, sarà anche un’occasione per Vladimir Putin per dimostrare la grandeur del proprio esercito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - Piu_Europa : Da quando #Putin è al potere (1999) sono 31 i giornalisti uccisi in Russia. Nella giornata mondiale della… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, Conte a Draghi: “In che Paese viviamo? Premier venga in Parlamento a spiegare quali sono gli… - DrVitaSegreto : RT @DanieleDann1: @Emergenza24 ?? Una ripresa aerea del bombardamento dell'acciaieria #Azovstal di #Mariupol. #news #guerra #Ucraina #Russia… - F4b3I : RT @strange_days_82: Orsini : Questa guerra non finirà mai se non ci sarà il riconoscimento del Donbass come regione indipendente. #cartabi… -