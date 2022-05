Guerra, Pnrr e Africa. Cos’ha detto Della Vedova a La Terza Camera (Di mercoledì 4 maggio 2022) Disponibile a partire dal 30 aprile 2022 in esclusiva su Business+, la neonata piattaforma streaming dedicata al mondo manageriale ideata dal team Zwan, la nuova puntata de “La Terza Camera”, il format in cui il mondo Della politica incontra quello dell’impresa. In questo episodio l’ospite principale è Benedetto Della Vedova, sottosegretario di Stato, ministero degli Affari Esteri e Della Cooperazione Internazionale. “In questo momento ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno di un’Europa che sia in grado di prendere delle decisioni importanti. L’Europa si sta effettivamente muovendo con grande creatività e responsabilità politica, però non ci sono meccanismi veri per politica estera, per la difesa o per la politica energetica”. Della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Disponibile a partire dal 30 aprile 2022 in esclusiva su Business+, la neonata piattaforma streaming dedicata al mondo manageriale ideata dal team Zwan, la nuova puntata de “La”, il format in cui il mondopolitica incontra quello dell’impresa. In questo episodio l’ospite principale è Bene, sottosegretario di Stato, ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale. “In questo momento ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno di un’Europa che sia in grado di prendere delle decisioni importanti. L’Europa si sta effettivamente muovendo con grande creatività e responsabilità politica, però non ci sono meccanismi veri per politica estera, per la difesa o per la politica energetica”....

