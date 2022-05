Guerra in Ucraina, potente attacco russo contro Azovstal. Colpita per la prima volta la Transcarpazia (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Transcarpazia, una regione precedentemente indenne che confina con l'Ungheria nell'Ucraina occidentale, è stata Colpita per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. "Un missile è caduto in una zona montuosa della Transcarpazia. I servizi stanno lavorando sul posto, stiamo chiarendo le informazioni sui feriti e le possibili vittime", ha detto il governatore di questa regione, Viktor Mikita, su Telegram. Intanto, il vicecomandante del reggimento Azov conferma: è in corso un "potente assalto" russo contro la fabbrica Azovstal, a Mariupol. "E' attualmente in corso un potente assalto al territorio dell'Azovstal, con l'appoggio di mezzi corazzati, carri armati, con ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 4 maggio 2022) La, una regione precedentemente indenne che confina con l'Ungheria nell'occidentale, è stataper ladall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. "Un missile è caduto in una zona montuosa della. I servizi stanno lavorando sul posto, stiamo chiarendo le informazioni sui feriti e le possibili vittime", ha detto il governatore di questa regione, Viktor Mikita, su Telegram. Intanto, il vicecomandante del reggimento Azov conferma: è in corso un "assalto"la fabbrica, a Mariupol. "E' attualmente in corso unassalto al territorio dell', con l'appoggio di mezzi corazzati, carri armati, con ...

