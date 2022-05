Guerra e sanzioni, l’Ungheria spacca l’Ue: metterà il veto all’embargo sul petrolio russo (Di mercoledì 4 maggio 2022) I Paesi Ue si dividono sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia e rinviano la decisione. l’Ungheria metterà il veto all’embargo sul petrolio russo contenuto nel sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs, che ha definito “inaccettabile” la proposta di Bruxelles. Alla domanda di un giornalista della Bbc che gli ha chiesto se il suo Paese eserciterà il diritto di veto, il portavoce ha replicato: «Sì… Alla fine bisogna ricordare come funziona l’Ue, la proposta arriva da Bruxelles, che è il centro amministrativo, burocratico dell’Unione Europea, non dei Paesi membri. Embargo sul petrolio russo: il no ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) I Paesi Ue si dividono sul nuovo pacchetto dialla Russia e rinviano la decisione.ilsulcontenuto nel sesto pacchetto didell’Unione Europea. Lo ha annunciato il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs, che ha definito “inaccettabile” la proposta di Bruxelles. Alla domanda di un giornalista della Bbc che gli ha chiesto se il suo Paese eserciterà il diritto di, il portavoce ha replicato: «Sì… Alla fine bisogna ricordare come funziona, la proposta arriva da Bruxelles, che è il centro amministrativo, burocratico dell’Unione Europea, non dei Paesi membri. Embargo sul: il no ...

