(Di mercoledì 4 maggio 2022) Lainsegue un importante obiettivo da 70diper la prossima sessione estiva di calciomercato: pericoloLaprosegue il lavoro in sede di calciomercato. In… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Gian19721 : @armagio @filippomricci Solo perché ti parcheggia il pullman, l'autoarticolato e una petroliera davanti la porta no… -

Calciomercatonews.com

Adesso fale big di serie A, a Marotta ha chiesto Nicolò Barella, pronti 80 milioni, e si è ... In fondo questa sera si ritrova concome due che è arrivato il momento di farsi una ...... Pulisic, su suggerimento di Rudiger, manda appena alto facendolo stadio! 45' 2' Ammonito ... Ancelotti ha ancora 45 minuti davanti a sé per eguagliare Mourinho ecome allenatore con ... Guardiola fa tremare la Juventus: 70 milioni di euro Servirà,poi, necessariamente intervenire anche a centrocampo. Arthur, infatti, potrebbe dire addio nei prossimi mesi e a prescindere bisognerà aggiungere un metronomo al reparto. L’assenza di un ...Lo scorso 10 aprile, Guardiola e Klopp si sono affrontati in campionato ... poi Tottenham e Newcastle. Trema invece il Leeds, che oltre a Brighton e Brentford incontrerà Arsenal e Chelsea. Tutto ...