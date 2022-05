Guardiani della Galassia Vol 3 | le foto dal set sembrano confermare il villain del film

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 4 maggio 2022) L'identità deldiVol. 3 sembra sia stato svelato da alcune immagini scattate sul set. Nuovedal set diVol. 3aver svelato l'identità delinterpretato da Chukwudi Iwuji. Aalcune indiscrezioni sarebbero stati degli scatti, condivisi da Atlantaing, che mostravano dei graffiti creati sul set. Il sito Cosmic Circus ha ora pubblicato un ingrandimento del dettaglio che dimostrerebbe la presenza in Guardians of the Galaxy Vol. 3, diretto da James Gunn, dell'Alto Evoluzionario. La storia inoltre sarebbe ispirata agli eventi legati alla storia sulla Contro-Terra raccontata nei fumetti. Le nuove ...