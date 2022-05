Guardia di Finanza, Operazione Verum et oleum olio extravergine di oliva, oltre 2 milioni di litri irregolari |Video| (Di mercoledì 4 maggio 2022) Più di 1 litro ogni 4, precisamente il 27,2% dei campioni prelevati, è risultato irregolare e non conforme alla normativa comunitaria e nazionale Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 4 maggio 2022) Più di 1 litro ogni 4, precisamente il 27,2% dei campioni prelevati, è risultato irregolare e non conforme alla normativa comunitaria e nazionale

