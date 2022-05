Gualtieri va avanti come un treno sul termovalorizzatore: “Obiettivo 2025”. Il caso del M5S (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Quando l'apertura del termovalorizzatore? Noi ci muoviamo per l'orizzonte del 2025. Il Governo, con una norma appena approvata, ci consente di accelerare le procedure e chiudere questa saga che si trascina da anni». Non ha dubbi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato su ‘Agorà extra' su Rai Tre, sul tema dei rifiuti a Roma. «Il M5s si è astenuto, e a Roma è all'opposizione. È possibile che abbiano un po' radicalizzato la loro posizione. Ma - prosegue Gualtieri parlando dell'asse nazionale M5S-Pd - ce ne faremo una ragione. Roma deve recuperare il tempo perduto e dare risposte ai cittadini. Poi c'è il tema che i partiti in questa fase vogliono accentuare l'elemento identitario, perché si avvicinano le elezioni. Siamo in un momento terribile, con una guerra che richiede grande unità interna e col ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Quando l'apertura del? Noi ci muoviamo per l'orizzonte del. Il Governo, con una norma appena approvata, ci consente di accelerare le procedure e chiudere questa saga che si trascina da anni». Non ha dubbi il sindaco di Roma, Roberto, intervistato su ‘Agorà extra' su Rai Tre, sul tema dei rifiuti a Roma. «Il M5s si è astenuto, e a Roma è all'opposizione. È possibile che abbiano un po' radicalizzato la loro posizione. Ma - prosegueparlando dell'asse nazionale M5S-Pd - ce ne faremo una ragione. Roma deve recuperare il tempo perduto e dare risposte ai cittadini. Poi c'è il tema che i partiti in questa fase vogliono accentuare l'elemento identitario, perché si avvicinano le elezioni. Siamo in un momento terribile, con una guerra che richiede grande unità interna e col ...

