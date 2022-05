Gruppo Volkswagen - Il business elettrico non verrà scorporato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un tempo, ai manager del settore automobilistico si chiedeva se avessero in programma grandi acquizioni. Oggi, la domanda è ben diversa e riguarda un'operazione già decisa dalla Ford e, forse, anche dalla Renault: lo scorporo delle attività tradizionali dal business della mobilità elettrica. Anche Herbert Diess, amministratore delegato del Gruppo Volkswagen, ha dovuto rispondere allo stesso interrogativo e la sua replica, nel corso di una conferenza stampa successiva alla pubblicazione dei conti trimestrali, è stata netta: a Wolfsburg non stanno valutando alcuna ipotesi di separazione. Sfide senza precedenti. Il costruttore tedesco ha ben altri dossier sul tavolo, tra cui la quotazione della Porsche (Diess ha ribadito l'obiettivo di procedere con lo sbarco in Borsa della Casa di Zuffenhausen nel quarto trimestre) e ancor di più gli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un tempo, ai manager del settore automobilistico si chiedeva se avessero in programma grandi acquizioni. Oggi, la domanda è ben diversa e riguarda un'operazione già decisa dalla Ford e, forse, anche dalla Renault: lo scorporo delle attività tradizionali daldella mobilità elettrica. Anche Herbert Diess, amministratore delegato del, ha dovuto rispondere allo stesso interrogativo e la sua replica, nel corso di una conferenza stampa successiva alla pubblicazione dei conti trimestrali, è stata netta: a Wolfsburg non stanno valutando alcuna ipotesi di separazione. Sfide senza precedenti. Il costruttore tedesco ha ben altri dossier sul tavolo, tra cui la quotazione della Porsche (Diess ha ribadito l'obiettivo di procedere con lo sbarco in Borsa della Casa di Zuffenhausen nel quarto trimestre) e ancor di più gli ...

