Grande Torino, Juric commosso a Superga: «Mai provato emozioni così» (Di mercoledì 4 maggio 2022) . Le parole del tecnico granata (dal nostro inviato a Superga) – È un Ivan Juric visibilmente commosso quello che sale sul pullman del Torino dopo aver fatto visita a Superga nel giorno dell'anniversario della scomparsa del Grande Torino. Queste le parole del tecnico granata: «Sono molto emozionato, sono sensazioni diverse da tutte quelle che ho provato finora». L'articolo proviene da Calcio News 24.

