Grande Torino, il ricordo della città: la Mole si tinge di granata (Di mercoledì 4 maggio 2022) Grande Torino, nuova iniziativa del capoluogo piemontese per commemorare la scomparsa della storica formazione granata Ultima iniziativa da parte della città di Torino per commemorare la scomparsa del Grande Torino, avvenuta ormai 73 anni fa nell’incidente di Superga. La Mole Antonelliana in questi minuti si è tinta di granata, con lo stemma del club a campeggiarvi sopra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022), nuova iniziativa del capoluogo piemontese per commemorare la scomparsastorica formazioneUltima iniziativa da partediper commemorare la scomparsa del, avvenuta ormai 73 anni fa nell’incidente di Superga. LaAntonelliana in questi minuti si è tinta di, con lo stemma del club a campeggiarvi sopra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TorinoFC_1906 : 1949-2022 Il Grande Torino, Orgoglio d'Italia - RiverPlate : ?? Campioni per sempre, onore al Grande Torino! #EternaAmicizia - acmilan : In loving memory of those who tragically lost their lives in the #Superga air disaster ?? Nel ricordo del Grande To… - ChiaraBary : RT @twitorino: La #Mole Granata Questa sera il simbolo di #Torino si illumina con i colori granata in memoria della squadra del Grande Tor… - AsicubaU : RT @AicecCuba: Venerdì 13 maggio presso il centro culturale di Torino Comala, proiezione e incontro con il regista di 'Tararà - la historia… -