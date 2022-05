Grande Torino, ecco cosa accadde quel tragico 4 maggio 1949 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi ricorre l'anniversario della tragedia di Superga: 73 anni da quel buio 4 maggio del 1949, giorno in cui un drammatico incidente aereo, portò alla morte di 31 persone. A bordo l'intera squadra del ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi ricorre l'anniversario della tragedia di Superga: 73 anni dabuio 4del, giorno in cui un drammatico incidente aereo, portò alla morte di 31 persone. A bordo l'intera squadra del ...

TorinoFC_1906 : 1949-2022 Il Grande Torino, Orgoglio d'Italia - acmilan : In loving memory of those who tragically lost their lives in the #Superga air disaster ?? Nel ricordo del Grande To… - pisto_gol : 4.5.1949/4.5.2022 Invincibili sul campo Immortali nei nostri ?? Onore al Grande Torino La sua storia è leggenda - arcoll86 : RT @ArchivioLuce: - annamariamoscar : Il 'Grande Torino' vive ancora nel cuore del Benfica, in una clip riappaiono i volti dei campioni -