Graduatorie ATA 24 mesi, modello F si compila solo se si intende rinunciare alle supplenze (Di mercoledì 4 maggio 2022) Disponibile su Polis Istanze online fino alle 23,59 del 18 maggio la domanda per l'aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi. Tra le diverse voci compilabili la finestra relativa al modello F. Tale modello si compila solo se si intende rinunciare alle supplenze e aspirare soltanto all'immissione in ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Disponibile su Polis Istanze online fino23,59 del 18 maggio la domanda per l'aggiornamento delleATA 24. Tra le diverse vocibili la finestra relativa alF. Talesise sie aspirare soltanto all'immissione in ruolo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, modello F si compila solo se si intende rinunciare alle supplenze - maanchemenodai : Ho chiesto al mio amico qualche consiglio per un corso di inglese che vorrei tanto fare e ha iniziato a parlarmi de… - orizzontescuola : Graduatorie ATA, come funzionano: la terza fascia si aggiorna nel 2024. Domande in corso per la prima. La seconda è… - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, come calcolare il punteggio. Calcolatore UIL - ICFBandiera : Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie… -