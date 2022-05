Gp Miami Drs | nella pista Usa sarà possibile per tre volte

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 4 maggio 2022) I piloti potranno attivare l’ala mobile sul rettilineo di partenza e nei due allunghi che caratterizzano gli oltre 5 km nei quali si sviluppa il circuito ricavato attorno all’Hard Rock Stadium. C’è molta attesa per la prima gara Americana della Formula 1, dove le spiagge Canadesi faranno da sfondo alle battaglie per conquistare il podio. La Ferrari è carica e pronta a ribadire la sua forza, come anche Verstappen con la sua Red Bull. La Mercedes punta a ritrovare i punti persi in malo modo nelle prime gare, mentre Alonso punta a migliorare le sue prestazioni in gara. Gp2022: dove vederlo in Tv? GpDrs: un attacco da usare al momento giusto Il Drs è un tema che ha fatto discutere in queste prime quattro gare della nuova era della F1 e che ha riportato al centro della scena l’effetto suolo per permettere ai piloti di ...