Gli eredi dei gialloverdi contro la guerra: nasce il gruppo contrario all'invio di armi contro Putin (Di mercoledì 4 maggio 2022) C'è un Paese che è stato scelto dalla Russia e da Putin in persona come nazione europea dove provare ad insinuarsi. E quel Paese è l'Italia . I motivi sono molteplici, a partire dagli storici ottimi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) C'è un Paese che è stato scelto dalla Russia e dain persona come nazione europea dove provare ad insinuarsi. E quel Paese è l'Italia . I motivi sono molteplici, a partire dagli storici ottimi ...

Advertising

riotta : La leggenda tramanda che il Pci fosse emancipato dall'Urss da tempo, con Berlinguer. La storia prova altro, con tes… - LordQuerelle : @busettodavide @diMartedi È nervosetto perché la tonalità di colore dell'ultimo cappellino della Regina Elisabetta… - KlaMarx : @ProfCampagna Con la doverosa precisazione che, chi siano gli eredi.. non lo stabiliamo certamente né io né tu prof. - ProfCampagna : @KlaMarx Evidentemente gli eredi non sono degni di portare avanti determinati valori e dovrebbero solo ammettere di… - giancarloalber9 : La predominanza del dinosauro : è stato sulla Terra per 165 milioni di anni, gli umani per lo 0,1 % di quel tempo,… -