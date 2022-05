GIUSTIZIA PER TUTTI: RAOUL BOVA SU CANALE 5 DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI DON MATTEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) “La verità non è sempre quella che vedono TUTTI”. Con questa frase, CANALE 5 presenta la nuova serie GIUSTIZIA per TUTTI, con protagonisti RAOUL BOVA e Rocio Munoz Morales. Sulla scia del GRANDE SUCCESSO in Don MATTEO, viene programmata a quasi tre anni di distanza dall’inizio delle riprese, a Torino nel settembre 2019, la nuova sfida di Fiction Mediaset. GIUSTIZIA per TUTTI – Trama Torino. Roberto Beltrami (RAOUL BOVA), ex fotoreporter, riconquista la libertà DOPO aver passato dieci anni in prigione perché ingiustamente accusato di aver ucciso sua moglie Beatrice. Roberto però, in quei dieci lunghi anni di carcere, si è laureato in Giurisprudenza e, ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 4 maggio 2022) “La verità non è sempre quella che vedono”. Con questa frase,5 presenta la nuova serieper, con protagonistie Rocio Munoz Morales. Sulla scia delin Don, viene programmata a quasi tre anni di distanza dall’inizio delle riprese, a Torino nel settembre 2019, la nuova sfida di Fiction Mediaset.per– Trama Torino. Roberto Beltrami (), ex fotoreporter, riconquista la libertàaver passato dieci anni in prigione perché ingiustamente accusato di aver ucciso sua moglie Beatrice. Roberto però, in quei dieci lunghi anni di carcere, si è laureato in Giurisprudenza e, ...

