Giulio Ciccone: “Al Giro d’Italia senza farmi condizionare dalla classifica. Equilibrio dietro a Carapaz e Yates” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Giulio Ciccone cercherà di essere protagonista al Giro d’Italia 2022, che scatterà venerdì 6 maggio da Budapest. L’alfiere della Trek-Segafredo proverà a fare classifica, ma è stato molto chiaro in merito nel corso della conferenza stampa della vigilia: “L’ultimo mese è stato un po’ difficile, ho avuto qualche problema di salute tra Covid e bronchite, così ho preferito rinunciare alle Ardenne per restare in altura a lavorare e ora arrivo fiducioso a questo appuntamento: i valori sono buoni, avrò sicuramente un occhio di riguardo per la classifica generale ma voglio vivere un po’ alla giornata. Nella prima settimana devo far crescere la condizione e poi vediamo, il mio istinto è quello di muovermi e non voglio farmi condizionare dal pensiero della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022)cercherà di essere protagonista al2022, che scatterà venerdì 6 maggio da Budapest. L’alfiere della Trek-Segafredo proverà a fare, ma è stato molto chiaro in merito nel corso della conferenza stampa della vigilia: “L’ultimo mese è stato un po’ difficile, ho avuto qualche problema di salute tra Covid e bronchite, così ho preferito rinunciare alle Ardenne per restare in altura a lavorare e ora arrivo fiducioso a questo appuntamento: i valori sono buoni, avrò sicuramente un occhio di riguardo per lagenerale ma voglio vivere un po’ alla giornata. Nella prima settimana devo far crescere la condizione e poi vediamo, il mio istinto è quello di muovermi e non vogliodal pensiero della ...

Advertising

JuanRafaR17 : TREK SEGAFREDO ???? Giulio Ciccone ???? Dario Cataldo ???? Mattias Skjelmose Jensen???? Juan Pedro Lopez???? Bauke Mollema????… - KevinR_1988 : Trek-Segafredo ???? 201 Giulio Ciccone 202 Dario Cataldo 203 Mattias Skjelmose 204 Juan Pedro Lopez 205 Bauke Mollema… - zazoomblog : Giro d’Italia 2022 tutti gli italiani in gara. 45 azzurri al via occhi puntati su Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone… - CyclingRace24 : Giulio Ciccone si prepara ad un Giro d’Italia da protagonista. Ecco le sue parole a Eurosport: «Quest'anno il mio r… - cyclismactu : Tour d'Italie : La Trek-Segafredo avec Bauke Mollema et Giulio Ciccone #Giro #Mollema #Ciccone #Theuns #Lopez #Mosca -