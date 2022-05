Giro d’Italia 2022, tutti i ciclisti italiani partecipanti: 45 azzurri iscritti, spiccano Nibali e Ciccone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 45 i ciclisti italiani che parteciperanno al Giro d’Italia 2022. Si tratta di un buon plotone, ma composto da nove unità in meno rispetto allo scorso anno. Il più anziano è Domenico Pozzovivo (39 anni), il più giovane è Luca Rastelli (22 anni). La Bardiani CSF Faizané sarà l’unica formazione composta interamente da atleti italiani. Oggettivamente non ci sono grandi chance di alta classifica. Vincenzo Nibali ha vinto la Corsa Rosa nel 2013 e nel 2016, ma non appare in grado di poter puntare ai vertici. Ci si aspetta un guizzo da Giulio Ciccone, da valutare Lorenzo Fortunato. Si cercherà di puntare alla conquista di qualche tappa magari con le volate di Giacomo Nizzolo o con qualche attacco di Alessandro De Marchi, Diego Ulissi. Di seguito i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 45 iche parteciperanno al. Si tratta di un buon plotone, ma composto da nove unità in meno rispetto allo scorso anno. Il più anziano è Domenico Pozzovivo (39 anni), il più giovane è Luca Rastelli (22 anni). La Bardiani CSF Faizané sarà l’unica formazione composta interamente da atleti. Oggettivamente non ci sono grandi chance di alta classifica. Vincenzoha vinto la Corsa Rosa nel 2013 e nel 2016, ma non appare in grado di poter puntare ai vertici. Ci si aspetta un guizzo da Giulio, da valutare Lorenzo Fortunato. Si cercherà di puntare alla conquista di qualche tappa magari con le volate di Giacomo Nizzolo o con qualche attacco di Alessandro De Marchi, Diego Ulissi. Di seguito i ...

