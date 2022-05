Giro d’Italia 2022, Romain Bardet: “Mai vista una partenza così dura” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Siamo a -2 dalla Grande partenza di Budapest. Tempo di presentazioni e di conferenze stampa per il Giro d’Italia 2022 all’antivigilia della prima tappa. La prima squadra a confrontarsi con i microfoni è stato il Team DSM. Il capitano è ovviamente il francese Romain Bardet, reduce dal trionfo al Tour of the Alps: “Penso di aver fatto la miglior preparazione che potessi fare, sono molto sicuro di quello che ho fatto con il team, abbiamo fatto molti training camp e poche gare, ma quando ho corso sono sempre stato lì davanti“. Giro d’Italia 2022: i corridori di tutte le squadre ed i capitani Prosegue: “É stato molto importante vincere al Tour of the Alps, una vittoria arrivata dopo un bel blocco di lavoro e prima del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Siamo a -2 dalla Grandedi Budapest. Tempo di presentazioni e di conferenze stampa per ilall’antivigilia della prima tappa. La prima squadra a confrontarsi con i microfoni è stato il Team DSM. Il capitano è ovviamente il francese, reduce dal trionfo al Tour of the Alps: “Penso di aver fatto la miglior preparazione che potessi fare, sono molto sicuro di quello che ho fatto con il team, abbiamo fatto molti training camp e poche gare, ma quando ho corso sono sempre stato lì davanti“.: i corridori di tutte le squadre ed i capitani Prosegue: “É stato molto importante vincere al Tour of the Alps, una vittoria arrivata dopo un bel blocco di lavoro e prima del ...

