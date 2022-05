Giro d’Italia 2022, quale sarà la Cima Coppi? Una vetta che ha fatto la storia… (Di mercoledì 4 maggio 2022) Partirà fra due giorni il Giro d’Italia 2022. Budapest sarà la città che ospiterà le battute iniziali dell’edizione numero 105 della Corsa Rosa per scoprire chi sarà il nome che succederà ad Egan Bernal nell’albo d’oro. Quest’anno il gruppo affronterà quasi 51000 metri di dislivello, con tante montagne che potranno fare la differenza; tra di loro, la Cima Coppi di quest’anno, una vetta storica per il nostro ciclismo: il Passo Pordoi, con i suoi 2239 metri. Una salita non impossibile a livello di pendenze, con una pendenza di poco superiore al 6%, ma inserita quest’anno nella ventesima e penultima tappa, in mezzo al Passo San Pellegrino e l’arrivo sul Passo Fedaia. Scalata quest’anno dal versante di Canazei e ‘recuperata’ dallo scorso anno (quando non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Partirà fra due giorni il. Budapestla città che ospiterà le battute iniziali dell’edizione numero 105 della Corsa Rosa per scoprire chiil nome che succederà ad Egan Bernal nell’albo d’oro. Quest’anno il gruppo affronterà quasi 51000 metri di dislivello, con tante montagne che potranno fare la differenza; tra di loro, ladi quest’anno, unastorica per il nostro ciclismo: il Passo Pordoi, con i suoi 2239 metri. Una salita non impossibile a livello di pendenze, con una pendenza di poco superiore al 6%, ma inserita quest’anno nella ventesima e penultima tappa, in mezzo al Passo San Pellegrino e l’arrivo sul Passo Fedaia. Scalata quest’anno dal versante di Canazei e ‘recuperata’ dallo scorso anno (quando non ...

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - giroditalia : ?? He won the Giro d'Italia twice, in 2013 and 2016. Welcome on stage... @vincenzonibali! ?? Ha vinto il Giro d'Ital… - giroditalia : ?? These are the Jerseys of the Giro d'Italia 2022! ?? Queste sono le Maglie del Giro d'Italia 2022! ???????? #Giro - LucioRizzi : RT @FmMosca: Vedremo come sarà il Giro d’Italia dei vaccinati. A breve. Tutti vedranno se non trovano la scusa per cancellarlo. - LaPinky72 : RT @FmMosca: Vedremo come sarà il Giro d’Italia dei vaccinati. A breve. Tutti vedranno se non trovano la scusa per cancellarlo. -