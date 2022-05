Giro d’Italia 2022, Processo alla Tappa rivoluzionato: cambia il conduttore, Balsamo e 6 cicliste sul palco, c’è Colbrelli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Processo alla Tappa, storica trasmissione televisiva inventata da Sergio Zavoli, compie 60 anni. Torta importante per uno dei programmi più seguiti e amati della storia delle televisione italiana, contenitore di analisi e interviste che segue le varie tappe del Giro d’Italia. Per la prossima edizione della Corsa Rosa, che scatterà venerdì 6 maggio, sono previste tantissime novità, come ha annunciato oggi Alessandra De Stefano, direttrice di RaiSport. Il programma andrà sempre in onda su Rai 2, al termine delle varie frazioni della Corsa Rosa, ma è stato rivoluzionato nei termini delle presenze sul palco. A cominciare dal conduttore, che sarà Alessandro Fabretti (vice direttore di RaiSport) al posto proprio di De Stefano. Ad affiancarlo l’esperto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il, storica trasmissione televisiva inventata da Sergio Zavoli, compie 60 anni. Torta importante per uno dei programmi più seguiti e amati della storia delle televisione italiana, contenitore di analisi e interviste che segue le varie tappe del. Per la prossima edizione della Corsa Rosa, che scatterà venerdì 6 maggio, sono previste tantissime novità, come ha annunciato oggi Alessandra De Stefano, direttrice di RaiSport. Il programma andrà sempre in onda su Rai 2, al termine delle varie frazioni della Corsa Rosa, ma è statonei termini delle presenze sul. A cominciare dal, che sarà Alessandro Fabretti (vice direttore di RaiSport) al posto proprio di De Stefano. Ad affiancarlo l’esperto ...

