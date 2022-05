Giro d’Italia 2022, l’edizione del ritorno alla normalità. I ciclisti, le tappe. L’omaggio alle vittime del Morandi sul ponte San Giorgio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prevista nel 2020 e slittata al 2022 a causa del Covid, l'edizione numero 105 del Giro d’Italia rinasce su un un percorso di 3.445,6 chilometri Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prevista nel 2020 e slittata ala causa del Covid, l'edizione numero 105 delrinasce su un un percorso di 3.445,6 chilometri

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - giroditalia : ?? These are the Jerseys of the Giro d'Italia 2022! ?? Queste sono le Maglie del Giro d'Italia 2022! ???????? #Giro - giroditalia : ?? He won the Giro d'Italia twice, in 2013 and 2016. Welcome on stage... @vincenzonibali! ?? Ha vinto il Giro d'Ital… - bicitv : #Giro d’Italia 2022: presentati i team a Budapest. I partenti, le tappe e come verderlo in TV - incognitoOAC : RT @giroditalia: ?? He won the Giro d'Italia twice, in 2013 and 2016. Welcome on stage... @vincenzonibali! ?? Ha vinto il Giro d'Italia 2 vo… -