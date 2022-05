Giro d’Italia 2022, il regolamento: abbuoni, bonus, penalità. C’è il VAR (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci avviciniamo sempre di più alla grande partenza da Budapest del Giro d’Italia 2022 che, ricordiamo, prenderà il via venerdì 6 maggio per poi terminare, dopo 21 tappe, domenica 29 maggio a Verona. Oggi andiamo ad illustrare quello che sarà il regolamento della Corsa Rosa, focalizzandoci soprattutto sugli abbuoni, i calcoli delle varie classifiche, le maglie, il tempo massimo, i traguardi volanti, e gli altri premi in palio. Partiamo dagli abbuoni validi per la classifica generale individuale. Ciascun arrivo delle diciannove tappe in linea in programma (dunque vanno escluse le due cronometro) assegnerà al primo classificato 10? di abbuono, 6? al secondo, e 4? al terzo. Poi, al secondo traguardo intermedio di ogni frazione, il primo a transitare otterrà un abbuono di 3?, 2? al secondo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci avviciniamo sempre di più alla grande partenza da Budapest delche, ricordiamo, prenderà il via venerdì 6 maggio per poi terminare, dopo 21 tappe, domenica 29 maggio a Verona. Oggi andiamo ad illustrare quello che sarà ildella Corsa Rosa, focalizzandoci soprattutto sugli, i calcoli delle varie classifiche, le maglie, il tempo massimo, i traguardi volanti, e gli altri premi in palio. Partiamo daglivalidi per la classifica generale individuale. Ciascun arrivo delle diciannove tappe in linea in programma (dunque vanno escluse le due cronometro) assegnerà al primo classificato 10? di abbuono, 6? al secondo, e 4? al terzo. Poi, al secondo traguardo intermedio di ogni frazione, il primo a transitare otterrà un abbuono di 3?, 2? al secondo, ...

Advertising

giroditalia : Ready to follow the fastest riders of the Giro d'Italia 2022? Watch out, ?? it's racing time! ?? Pronti a seguire i… - fili_pinso : RT @Raiofficialnews: “Il @giroditalia è un collage: si ascolta alla radio, si guarda in tv e poi è nei ricordi di quando eri bambino. È un… - giobarbera : Il Giro d’Italia è sempre più digital - Tzara_1981 : Il post più atteso dell'anno, quello che veramente iniziare il mood da giro d'Italia - zazoomblog : Giro d’Italia 2022 prima tappa Budapest-Visegrad: data orari diretta tv e streaming - #d’Italia #prima #tappa -