Giro d'Italia 2022, i telecronisti di RAI ed Eurosport: confermata Giada Borgato, c'è Colbrelli! Stravolto il Processo alla Tappa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Rai ed Eurosport trasmetteranno in diretta tv tutte le tappe del Giro d'Italia 2022 e terranno compagnia ai tanti appassionati di ciclismo con diversi approfondimenti prima e dopo le varie frazioni che andranno in scena da venerdì 6 maggio a domenica 29 maggio. Francesco Pantani sarà la prima voce. Telecronaca di ogni Tappa affidata all'esperto giornalista, punto di riferimento del ciclismo in Rai negli ultimi anni. Il toscano sarà affiancato dal commento tecnico di Alessandro Petacchi, ex ciclista che da tempo offre la propria esperienza e professionalità ai microfoni del network pubblicato. Il velocista ligure avrà il compito di fornire la propria lettura tecnica alle tappe, come ha evidenziato la direttrice Alessandra De Stefano, mentre la confermata Giada ...

