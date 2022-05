Giro d’Italia 2022: gli outsider. Tom Dumoulin ci riprova, occhio alla coppia Bilbao-Landa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un’edizione del Giro d’Italia 2022 che si presenta veramente apertissima quella che si appresta a partire dall’Ungheria. In una ipotetica griglia di partenza, infatti, troviamo tre o quattro favoriti, ma che non scattano da Budapest nettamente avanti agli altri. occhio dunque agli outsiders. Chi ha il colpo in canna, anche se ha perso lo smalto degli anni passati è Tom Dumoulin. L’olandese della Jumbo-Visma tornerà ad avere un’opportunità da capitano nella corsa che lo ha lanciato al grande pubblico: indimenticabile il suo trionfo nel 2017. Difficile che possa far saltare il banco, ma ha la classe giusta almeno per provarci. Una coppia d’assalto è quella iberica della Bahrain-Victorious: Pello Bilbao e Mikel Landa hanno le carte in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un’edizione delche si presenta veramente apertissima quella che si appresta a partire dall’Ungheria. In una ipotetica griglia di partenza, infatti, troviamo tre o quattro favoriti, ma che non scattano da Budapest nettamente avanti agli altri.dunque aglis. Chi ha il colpo in canna, anche se ha perso lo smalto degli anni passati è Tom. L’olandese della Jumbo-Visma tornerà ad avere un’opportunità da capitano nella corsa che lo ha lanciato al grande pubblico: indimenticabile il suo trionfo nel 2017. Difficile che possa far saltare il banco, ma ha la classe giusta almeno per provarci. Unad’assalto è quella iberica della Bahrain-Victorious: Pelloe Mikelhanno le carte in ...

