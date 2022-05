Giro d’Italia 2022: cosa aspettarsi dagli italiani. Chance di classifica risicate, realistico pensare a qualche tappa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tra soli due giorni prenderà il via l’edizione numero 105 del Giro d’Italia. Quest’anno si parte da lontano, dall’Ungheria ed in particolare dalla capitale Budapest. In territorio magiaro verranno disputate le prime tre tappe, per poi sbarcare in Sicilia per la quarta frazione. 21 tappe dopo, nella cronometro finale che arriverà nell’Arena di Verona, conosceremo il nome del vincitore del Trofeo Senza Fine di quest’anno. I candidati alla vittoria sono numerosi ma, purtroppo, sarà piuttosto difficile vedere un corridore italiano battagliare per il successo finale. Con la decisione del team Bahrain-Victorious di dirottare Damiano Caruso verso il Tour de France, le speranze azzurre di classifica sono appoggiate alle prestazioni dell’eterno Vincenzo Nibali, del giovane Lorenzo Fortunato e di Giulio Ciccone, deciso a ritrovarsi dopo anni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tra soli due giorni prenderà il via l’edizione numero 105 del. Quest’anno si parte da lontano, dall’Ungheria ed in particolare dalla capitale Budapest. In territorio magiaro verranno disputate le prime tre tappe, per poi sbarcare in Sicilia per la quarta frazione. 21 tappe dopo, nella cronometro finale che arriverà nell’Arena di Verona, conosceremo il nome del vincitore del Trofeo Senza Fine di quest’anno. I candidati alla vittoria sono numerosi ma, purtroppo, sarà piuttosto difficile vedere un corridore italiano battagliare per il successo finale. Con la decisione del team Bahrain-Victorious di dirottare Damiano Caruso verso il Tour de France, le speranze azzurre disono appoggiate alle prestazioni dell’eterno Vincenzo Nibali, del giovane Lorenzo Fortunato e di Giulio Ciccone, deciso a ritrovarsi dopo anni ...

lanuovariviera : Giro d'Italia, il 17 maggio passaggio a San Benedetto - Cittadino1941 : RT @giulia_getta: @Cittadino1941 @giroditalia - MarcoDei3 : RT @itsmeback_: Giro d'Italia: Diversi corridori danno forfait, rinuncia anche Enrico Battaglin. Chissà come mai...?? - gerrima22 : RT @TBEphraim: Giro d’Italia (2. UCI) -Riders per continent! 1. North America - 4 2. Latin America - 13 3. Africa - 3 and Only ERITREAN,… - gipsy1966 : RT @itsmeback_: Giro d'Italia: Diversi corridori danno forfait, rinuncia anche Enrico Battaglin. Chissà come mai...?? -