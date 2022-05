Giovanni Melillo eletto nuovo procuratore antimafia, sconfitto Nicola Gratteri (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il procuratore di Napoli Giovanni Melillo è stato eletto dal Csm come nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. sconfitto il diretto concorrente, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che ha ottenuto 7 voti dal Plenum contro i 13 di Melillo, sufficienti a garantirgli l’elezione al primo turno ed evitando quindi il ballottaggio. Cinque voti invece sono andati a Giovanni Russo, che è stato procuratore aggiunto e finora il reggente della procura antimafia dopo il pensionamento di Federico Cafiero De Raho. Melillo, 61 anni, di Foggia, era alla guida della procura di Napoli dal 2017. Precedentemente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ildi Napoliè statodal Csm comenazionalee antiterrorismo.il diretto concorrente, ildi Catanzaro, che ha ottenuto 7 voti dal Plenum contro i 13 di, sufficienti a garantirgli l’elezione al primo turno ed evitando quindi il ballottaggio. Cinque voti invece sono andati aRusso, che è statoaggiunto e finora il reggente della procuradopo il pensionamento di Federico Cafiero De Raho., 61 anni, di Foggia, era alla guida della procura di Napoli dal 2017. Precedentemente ...

