Giovanni Melillo è il nuovo procuratore nazionale antimafia (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – . Lo ha eletto il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con 13 voti. L’attuale procuratore capo di Napoli ha avuto la meglio sul procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che si è fermato a 7 voti. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – . Lo ha eletto il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con 13 voti. L’attualecapo di Napoli ha avuto la meglio suldi Catanzaro Nicola Gratteri, che si è fermato a 7 voti. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

